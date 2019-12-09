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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Скрынник уверен, что чемпионаты мира по бенди пройдут в России, несмотря на решение WADA

В понедельник исполком WADA запретил проводить крупные международные турниры на территории РФ
Президент Международной федерации хоккея с мячом Борис Скрынник Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Международной федерации хоккея с мячом Борис Скрынник
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Чемпионаты мира по хоккею с мячом в 2020 и 2021 годах должны пройти в России, несмотря на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом ТАСС в понедельник заявил президент Международной федерации бенди и Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник.

Международная федерация хоккея с мячом ранее утвердила проведение чемпионата мира 2020 года в Иркутске и Шелехове, а мирового первенства 2021 года - в Сыктывкаре.

"По моему мнению, это не скажется на проведении чемпионатов мира в России. Кто будет отвечать за расходы, понесенные всеми, WADA что ли будет компенсировать? Оба чемпионата мира должны пройти в России", - сказал Скрынник.

В понедельник исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Российским госслужащим, а также руководителям Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) запрещено посещать международные спортивные мероприятия.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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