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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Глава федерации санного спорта надеется, что ЧМ в Сочи не отменят за два месяца до старта

Наталия Гарт рассчитывает, что "разум возобладает"

МОСКВА, 9 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт надеется, что Международная федерация санного спорта не станет переносить чемпионат мира из Сочи за два месяца до начала турнира из-за решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом она рассказала ТАСС.

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В понедельник исполком WADA единогласно принял рекомендацию комитета по соответствию. Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

"До чемпионата мира остается два месяца, и отменять целый турнир было бы неверно. Надеюсь, что разум возобладает, так как слишком мало времени остается до начала соревнований, - сказала Гарт. - Мы будем рады принять представителей всех стран. Уверена, что большинство коллег поддержит нас, мы дружим, несмотря на то что мы конкуренты, относимся друг к другу с большим уважением".

Чемпионат мира в Сочи должен пройти 15-16 февраля.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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