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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

РУСАДА изучит решение WADA в течение десяти дней

В понедельник исполком WADA принял решение лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ
Председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев Александр Щербак/ТАСС
Описание
Председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) изучит решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в течение десяти дней. Об этом ТАСС в понедельник сообщил глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев.

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В понедельник исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Российским госслужащим, а также руководителям Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) запрещено посещать международные спортивные мероприятия. Также исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу

"Я пока еще не получил официального документа, который бы подтверждал решение исполкома WADA. Как только мы получим эти документы, то в ближайшие десять дней мы будем их изучать. Посмотрим также на заключения российских экспертов. 19 декабря утром проведем заседание наблюдательного совета, заслушаем доклад РУСАДА и дальше оповестим совет учредителей РУСАДА о том, как мы будем дальше реагировать", - сказал Ивлев.

РУСАДА может оспорить решение WADA в течение 21 дня. Если РУСАДА откажется подавать апелляцию, это могут сделать руководители Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР), а также главы международных спортивных федераций.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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