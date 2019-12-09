РУСАДА изучит решение WADA в течение десяти дней

Скрынник уверен, что чемпионаты мира по бенди пройдут в России, несмотря на решение WADA

В понедельник исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Российским госслужащим, а также руководителям Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) запрещено посещать международные спортивные мероприятия. Также исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу

"Я пока еще не получил официального документа, который бы подтверждал решение исполкома WADA. Как только мы получим эти документы, то в ближайшие десять дней мы будем их изучать. Посмотрим также на заключения российских экспертов. 19 декабря утром проведем заседание наблюдательного совета, заслушаем доклад РУСАДА и дальше оповестим совет учредителей РУСАДА о том, как мы будем дальше реагировать", - сказал Ивлев.

РУСАДА может оспорить решение WADA в течение 21 дня. Если РУСАДА откажется подавать апелляцию, это могут сделать руководители Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР), а также главы международных спортивных федераций.