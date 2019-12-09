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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Новосибирские власти заверили, что санкции WADA не скажутся на строительстве объектов

В Новосибирске строятся объекты к молодежному ЧМ-2023 по хоккею и мужскому ЧМ-2022 по волейболу

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Запрет на проведение крупных спортивных международных турниров на территории РФ не скажется на строительстве крупных спортивных объектов в Новосибирске, в числе которых ледовая арена для проведение матчей молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года и волейбольный центр для мужского чемпионата мира 2022 года. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра физической культуры и спорта Новосибирской области Дмитрий Пронин.

В понедельник члены исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. Также исполком WADA ввел четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).

"Это решение никак не повлияет, это два не связанных вопроса. Проекты у нас реализуются в любом случае, без учета решений международных организаций, потому что они у нас входят в федеральные проекты, наши программы. И они же направлены на повышение обеспечения населения инфраструктурой и обеспечены финансированием", - сказал Пронин.

Генеральный менеджер новосибирского хоккейного клуба "Сибирь" Кирилл Фастовский сообщил ТАСС, что запрет заставит внести коррективы в существующие проекты, не уточнив эти коррективы. Заместитель председателя комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Заксобрания Новосибирской области, чемпион Олимпийских игр в Атланте 1996 года, многократный чемпион России спортивной гимнастике Евгений Подгорный выразил надежду, что если запрет все же вступит в силу, со временем его сроки удастся сократить. Он также согласился, что решение WADA не повлияет на строительство спортивных объектов в Новосибирске.

В Новосибирске к молодежному чемпионату мира 2023 года строится новая хоккейная арена, на которую вместе с прилегающей к ней инфраструктурой, в том числе новой станцией метро, потребуется около 10 млрд рублей. Кроме того, в Новосибирске строится волейбольный центр, в котором должны пройти несколько матчей мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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