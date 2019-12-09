Риди: WADA намерено действовать решительно в ситуации с антидопинговым кризисом в России

В понедельник исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Российским госслужащим, а также руководителям Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) запрещено посещать международные спортивные мероприятия.

"Сегодняшнее решение исполкома WADA свидетельствует о намерении действовать решительно в ситуации с российским антидопинговым кризисом, - сказал Риди. - Активные следственные действия WADA, видение комитета по соответствию и возможность рекомендовать применение значительных санкций посредством вступившего в силу в апреле 2018 года кодекса в совокупности позволили исполкому принять правильное решение в нужное время. Слишком долго ситуация с российским допингом отвлекала от чистого спорта, резкое нарушение российскими властями условий восстановления РУСАДА, утвержденных исполкомом WADA в сентябре 2018 года, потребовало решительного ответа. России была предоставлена возможность привести свой дом в порядок и воссоединиться с мировым антидопинговым сообществом на благо своих спортсменов и чистоты спорта, но вместо этого она решила продолжать придерживаться позиции обмана и отрицания, в результате чего исполком WADA отреагировал самым решительным образом, защищая права российских спортсменов, которые могут доказать, что они не воспользовались этими мошенническими действиями".

"От имени исполкома и всех заинтересованных сторон, которые поддержали рекомендацию комитета по соответствию, я хотел бы поблагодарить членов комитета за их продуманную рекомендацию, а также департамент расследования WADA и судебных экспертов. В их отчетах делается вывод о том, что данные московской лаборатории были намеренно изменены до и во время процесса их изъятия WADA в январе 2019 года", - добавил глава агентства.