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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Сорокин: сборная России по футболу сыграет на Евро-2020 под флагом страны

Гендиректор оргкомитета российской части турнира подтвердил, что санкции WADA не распространяются на чемпионат Европы
Алексей Сорокин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Алексей Сорокин
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Санкт-Петербург примет матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года, несмотря на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), сборная России сыграет на турнире под флагом страны. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

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В понедельник исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

"На Евро решение WADA по России никак не скажется. Петербург готовится к турниру, нет сомнений, что город проведет его на высшем уровне", - сказал Сорокин.

Сорокин подтвердил, что Евро-2020 не попадает под санкции: "Это континентальное первенство при всем масштабе происходящего. Об этом забывать не надо. Российская сборная выступит на Евро как положено - с флагом, гимном".

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Теги
Сорокин, Алексей ЛеонидовичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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