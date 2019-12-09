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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Фетисов: российские спортсмены и тренеры больше всего пострадают от санкций WADA

Специальный представитель Госдумы в международных межпарламентских и общественных организациях по вопросам развития спорта заявил, что персонально расстроен решением WADA

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Спортсмены и тренеры больше всего пострадают от решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом ТАСС заявил двукратный олимпийский чемпион, специальный представитель Госдумы в международных межпарламентских и общественных организациях по вопросам развития спорта Вячеслав Фетисов.

"Очень расстроен по этому поводу, персонально расстроен, - сказал Фетисов. - Это уже не переговорный процесс, решение принято. Единственный вариант для нас - идти в арбитражный суд и искать аргументы. Не знаю, какие, поскольку решение исполкома WADA было единогласным".

"Больше всего от этого пострадали спортсмены и тренеры, мне жалко их и обидно. По чьей-то вине наши чистые спортсмены попали в эту нелепую, связанную с их карьерой и судьбой, ситуацию", - добавил собеседник агентства.

В понедельник исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Российским госслужащим, а также руководителям Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) запрещено посещать международные спортивные мероприятия.

Теги
Фетисов, Вячеслав АлександровичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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