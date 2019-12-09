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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

РФС надеется на отсутствие ограничений со стороны ФИФА после решения WADA

В понедельник исполком WADA принял решение лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) надеется, что Международная федерация футбола (ФИФА) не будет применять какие-либо ограничения к национальным сборным России и организации мероприятий в РФ. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе РФС.

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В понедельник исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Российским госслужащим, а также руководителям Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) запрещено посещать международные спортивные мероприятия. Также исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

"РФС пока не получал официальной позиции ФИФА по решению WADA. Мы внимательно следим за соблюдением антидопинговой политики и надеемся, что со стороны ФИФА не будет каких-либо ограничений для наших сборных, а также организации мероприятий или соревнований в России", - сказали в пресс-службе.

Решением ФИФА чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года должен пройти в Москве.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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