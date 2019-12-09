Участие россиян в ОИ-2020 под флагом будет зависеть от срока рассмотрения дела в CAS

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Вопрос статуса российских спортсменов на Олимпийских играх 2020 года будет зависеть от продолжительности рассмотрения дела в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом ТАСС заявил руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Сергей Хрычиков.
"Этот вопрос будет зависеть от того, насколько длительная будет процедура в CAS, - сказал он. - Сейчас у РУСАДА [Российского антидопингового агентства] есть 21 день на подачу апелляции, затем другие организации будут иметь 21 день на подачу протеста. А позднее все будет зависеть от времени рассмотрения дела в CAS. Решение вступит в силу, когда CAS примет финальное решение, с этого момента начнут истекать четыре года, пока решение не вступило в силу, все можно проводить".
"На чемпионат Европы 2020 года по футболу решение не распространяется по той причине, что нынешний стандарт соответствия включает в себя мировые чемпионаты, Олимпийские игры, региональные и континентальные чемпионаты не входят в новый стандарт. Следующая версия стандарта соответствия вступает в силу в 2021 году, там уже есть европейский чемпионаты и другие континентальные турниры. Но поскольку он еще не действует, на чемпионате Европы - 2020 решение не распространяется".
Решения WADA
В понедельник члены исполкома WADA проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.
Кроме того, было утверждено решение ввести четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российских госслужащих и руководства Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).
В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Позже комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому применить ряд санкций в отношении российского спорта.