Участие россиян в ОИ-2020 под флагом будет зависеть от срока рассмотрения дела в CAS

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Вопрос статуса российских спортсменов на Олимпийских играх 2020 года будет зависеть от продолжительности рассмотрения дела в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом ТАСС заявил руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Сергей Хрычиков.

Хрычиков: санкции WADA в отношении России могут вступить в силу не раньше весны 2020 года

"Этот вопрос будет зависеть от того, насколько длительная будет процедура в CAS, - сказал он. - Сейчас у РУСАДА [Российского антидопингового агентства] есть 21 день на подачу апелляции, затем другие организации будут иметь 21 день на подачу протеста. А позднее все будет зависеть от времени рассмотрения дела в CAS. Решение вступит в силу, когда CAS примет финальное решение, с этого момента начнут истекать четыре года, пока решение не вступило в силу, все можно проводить".

"На чемпионат Европы 2020 года по футболу решение не распространяется по той причине, что нынешний стандарт соответствия включает в себя мировые чемпионаты, Олимпийские игры, региональные и континентальные чемпионаты не входят в новый стандарт. Следующая версия стандарта соответствия вступает в силу в 2021 году, там уже есть европейский чемпионаты и другие континентальные турниры. Но поскольку он еще не действует, на чемпионате Европы - 2020 решение не распространяется".

Решения WADA

В понедельник члены исполкома WADA проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

Кроме того, было утверждено решение ввести четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российских госслужащих и руководства Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).

В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Позже комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому применить ряд санкций в отношении российского спорта.