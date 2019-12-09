Глава FISU Матыцин надеется, что решение WADA будет успешно оспорено в CAS

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Глава Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин надеется, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России не является окончательным и будет успешно оспорено в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом Матыцин рассказал ТАСС.

В понедельник исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

В июле 2018 года исполкомом FISU было принято решение о проведении в Екатеринбурге летней Универсиады в 2023 году.

"Надеемся, что это еще не окончательное решение, что окончательное будет озвучено уже в CAS. Но мы внимательно следим за ситуацией, с большим уважением относимся к этому решению, как только получим детальную информацию, будем вырабатывать нашу позицию и стратегию. На сегодняшний день ситуация очень сложная, тем не менее, мировое спортивное сообщество должно найти выход из этого кризиса и минимально затронуть интересы спортсменов. Права спортсменов не должны быть нарушены", - отметил Матыцин.

РУСАДА может оспорить решение WADA в течение 21 дня. Если РУСАДА откажется подавать апелляцию, это могут сделать руководители Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР), а также главы международных спортивных федераций.