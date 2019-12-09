Легкоатлетка Ласицкене назвала решение исполкома WADA позором для российского спорта

ТАСС, 9 декабря. Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене считает, что решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу является позором для российского спорта. Об этом спортсменка написала в своем Instagram .

В понедельник исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Российским госслужащим, а также руководителям Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) запрещено посещать международные спортивные мероприятия. Также исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

"Не сомневалась в подобном исходе, не верила в рассказы о том, что все будет хорошо, - написала Ласицкене. - Произошедшее сегодня - позор, в дальнейшем планирую бороться за себя и выступать. Менять гражданство я никогда не собиралась, не планирую этого делать и сейчас, буду доказывать в секторе, что российские спортсмены живы, пусть даже и в нейтральном статусе, я это делала все последние годы. Смущает лишь то, что атлеты одни в своей борьбе и руководители нашего спорта все это время защищают нас только на словах".

РУСАДА может оспорить решение WADA в течение 21 дня. Если РУСАДА откажется подавать апелляцию, это могут сделать руководители ОКР и ПКР, а также главы международных спортивных федераций.