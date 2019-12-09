Глава ВАЛОВС Титов: WADA пытается вбить клин между спортсменами России и государством

МОСКВА, 9 декабря./ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) своим решением пытается вбить клин между российскими спортсменами и государством. Такое мнение ТАСС высказал глава Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта (ВАЛОВС) Василий Титов.

В понедельник исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

"Задача спортсменов - готовиться к Играм, ни в коем случае не допускать никаких истерик. Нас пытаются раскачать и вбить клин - "виновато государство, а вы хорошие и чистые". Это неспортивная история, она от начала до конца политическая. Нам предлагают воевать там, где мы всегда сражались чистыми средствами", - заявил Титов.

"Я не считаю данное решение объективным и справедливым, оно слишком политизировано и предвзято. WADA на протяжении последнего времени не привела ни одного доказательства причастности государства к ситуации с допингом. Все, что мы слышали, - рассуждения журналистов, комментаторов и ни одной четкой, конкретной, сформулированной претензии за все это время. А наказывают при этом государство и, как следствие, спортсменов, которые в нем живут", - подчеркнул глава ВАЛОВС.