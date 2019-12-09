{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Хрычиков объяснил, почему Россия сможет принять матчи чемпионата Европы - 2020 по футболу

Нынешний стандарт соответствия включает в себя мировые чемпионаты и Олимпийские игры

ЛОЗАННА /Швейцария/, 9 декабря. /ТАСС/. Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) не распространяется на проведение матчей чемпионата Европы 2020 года по футболу в Санкт-Петербурге, так как нынешний стандарт соответствия кодексу WADA включает в себя чемпионаты мира и Олимпийские игры. Об этом ТАСС рассказал руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Сергей Хрычиков.

В понедельник исполком WADA принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия, вследствие чего Россия на четыре года лишится права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. Кроме того, было утверждено решение ввести четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).

"На Евро-2020 решение не распространяется по той причине, что нынешний стандарт соответствия включает в себя мировые чемпионаты, Олимпийские игры, - сказал Хрычиков. - Региональные и континентальные чемпионаты не входят в новый стандарт".

"Следующая версия стандарта соответствия вступает в силу в 2021 году, там уже есть европейские чемпионаты и другие континентальные турниры. Но поскольку он еще не действует, на Евро решение не распространяется", - добавил Хрычиков.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах с 12 июня по 12 июля 2020 года. Матчи турнира пройдут в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

В Петербурге пройдут матчи группы В: Россия - Бельгия, Россия - Финляндия и Бельгия - Финляндия. Также город примет один из четвертьфинальных матчей.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Реклама на ТАСС
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Глава ВАЛОВС уверен во взвешенных решениях спортивных федераций по соревнованиям в РФ
В понедельник исполком WADA принял решение запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС