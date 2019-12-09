Хрычиков объяснил, почему Россия сможет принять матчи чемпионата Европы - 2020 по футболу

ЛОЗАННА /Швейцария/, 9 декабря. /ТАСС/. Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) не распространяется на проведение матчей чемпионата Европы 2020 года по футболу в Санкт-Петербурге, так как нынешний стандарт соответствия кодексу WADA включает в себя чемпионаты мира и Олимпийские игры. Об этом ТАСС рассказал руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Сергей Хрычиков.

В понедельник исполком WADA принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия, вследствие чего Россия на четыре года лишится права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. Кроме того, было утверждено решение ввести четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).

"На Евро-2020 решение не распространяется по той причине, что нынешний стандарт соответствия включает в себя мировые чемпионаты, Олимпийские игры, - сказал Хрычиков. - Региональные и континентальные чемпионаты не входят в новый стандарт".

"Следующая версия стандарта соответствия вступает в силу в 2021 году, там уже есть европейские чемпионаты и другие континентальные турниры. Но поскольку он еще не действует, на Евро решение не распространяется", - добавил Хрычиков.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах с 12 июня по 12 июля 2020 года. Матчи турнира пройдут в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

В Петербурге пройдут матчи группы В: Россия - Бельгия, Россия - Финляндия и Бельгия - Финляндия. Также город примет один из четвертьфинальных матчей.