Власти Екатеринбурга ждут мнения экспертов о судьбе Универсиады после решения WADA

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Администрация Екатеринбурга ждет мнения специалистов, которые занимаются изучением решения, принятого исполкомом Всемирного антидопингового агентства (WADA) на предмет проведения Всемирной летней Универсиады-2023. Об этом в понедельник ТАСС сообщил глава Екатеринбурга, член федерального оргкомитета по подготовке Универсиады-2023 Александр Высокинский.

"Знаем, разбираемся. Нужно дать возможность специалистам сделать выводы", - сказал Высокинский в ответ на вопрос ТАСС о возможности отмены проведения Универсиады-2023 в Екатеринбурге в связи с решением WADA.

В понедельник члены исполкома WADA проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. Также исполком WADA ввел четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российских госслужащих и руководства Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля на исполкоме Международной федерации университетского спорта. Россия примет летнюю Универсиаду второй раз. В предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.