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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Шепель: коллективные санкции против российского спорта всем надоели

Глава Паралимпийского комитета Белоруссии

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Глава Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель в беседе с ТАСС отметил, что коллективные санкции в отношении российских спортсменов всем надоели.

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В понедельник исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ.

"Коллективные санкции против российского спорта всем уже надоели. Я не понимаю, как может спортсмен, не уличенный в употреблении допинга, нести ответственность за других людей, которые, возможно, в чем-то замешаны. Если спортсмен родился и вырос в России, то он, безусловно, должен выступать под российским флагом. Хватит играть в политику, нужно играть в спорт по правилам, которые существуют", - отметил Шепель.

"Я это говорю от лица всех белорусских спортсменов. Если есть основания не допускать кого-то из россиян на Паралимпиаду, то путь предоставят их общественности. Но я не верю, что кто-то из них принимает допинг. Они и без этого сильнее большинства на три порядка и как правило побеждают на соревнованиях", - добавил он.

РУСАДА может оспорить решение WADA в течение 21 дня.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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