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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Ганус считает необходимым привлечение новых лидеров в российском спорте

Гендиректор РУСАДА считает несостоятельной политику по выводу из кризиса, проводимую ранее в спортивной сфере
Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российский спорт нуждается в новых лидерах, которым должны поверить спортсмены. Об этом в понедельник заявил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в интервью телеканалу "Москва-24", пояснив, что считает несостоятельной политику по выводу из кризиса, проводимую ранее в спортивной сфере.

"Я обращаю внимание, что сейчас в спорте нужны новые лидеры, которым спортсмены должны поверить. Лидеры, которые придут и скажут, что действительно будут заниматься решением этих проблем и выводить спорт из кризиса, [которые скажут] что никто из спортсменов не должен покидать страну", - сказал он.

"Если вы считаете, что это могут действующие чиновники, тогда сделайте опрос, - добавил Ганус. - По моему мнению, политика по выводу из кризиса была несостоятельной".

Кроме того, глава РУСАДА прокомментировал ситуацию вокруг появления изменений в базе данных московской лаборатории, в связи с чем исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) инициировал процесс лишения РУСАДА соответствия международному кодексу. "Ключевым моментом является то, что изменения и модификации [в базе] были [внесены] в декабре 2018 года - январе 2019 года, поэтому разговор о том, что внешние силы из-за границы могли оказать влияние, <...> несостоятельны", - подчеркнул Ганус.

В понедельник исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Российским госслужащим, а также руководителям Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) запрещено посещать международные спортивные мероприятия. Также исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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