Гигантский флаг РФ в поддержку российских спортсменов развернут в "Артеке"

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Отдыхающие в Международном детском центре "Артек" школьники развернут гигантский флаг РФ на акции в поддержку российских спортсменов, которым Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретило выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе "Артека".

"В пятницу наши ребята готовятся провести акцию. Все 3 тыс. ребят, отдыхающих в "Артеке", соберутся вместе, чтобы развернуть гигантский флаг России - в поддержку наших спортсменов, которым WADA вновь запретила выступать под российским флагом", - рассказала представитель центра.

Она уточнила, что триколор будет собран из 33 полотнищ длиной 100 м и шириной примерно по 1,5 м каждое. Общая площадь флага составит почти 5 тыс. кв. м - это примерно две трети стандартного футбольного поля.

В ноябре комитет по соответствию WADA по итогам расследования пришел к выводу, что Россия проводила манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории для сокрытия допинговых нарушений. В результате комитет рекомендовал исполкому WADA вновь признать РУСАДА не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта: на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на главных международных соревнованиях под флагом страны, запретить проводить крупные турниры на территории РФ, исключить российских чиновников из состава представителей международных федераций и запретить им посещать соревнования. В итоге исполком одобрил все рекомендации.