Федерация тяжелой атлетики России не опасается, что россияне могут быть пойманы на допинге

МОСКВА, 9 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов считает, что российские штангисты не могут быть пойманы на допинге. Такое мнение он высказал ТАСС.

В понедельник члены исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. Также исполком WADA ввел четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий для российских госслужащих и руководства Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России.

"У нас самая передовая, прогрессивная антидопинговая система. Опасений, что кто-то из наших спортсменов может попасться, нет. В этом плане мы можем поделиться опытом своей работы", - сказал Агапитов.

В следующем году с 4 по 12 апреля пройдет чемпионат Европы в Москве. Континентальные турниры не подпадают под санкции WADA по отношению к России, подчеркнул Агапитов. "У нас остается три месяца до начала соревнований. Я не думаю, что их могут перенести, так как мы уже понесли расходы", - отметил глава федерации.