{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

ФИФА уточнит у WADA границы действия санкций в отношении России

В Международной федерации футбола приняли к сведению решение WADA

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) уточнит у Всемирного антидопингового агентства (WADA) границы действия санкций в отношении российского спорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФИФА.

На эту тему
Какие крупные международные соревнования должны пройти в России до 2023 года

В понедельник исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ.

"ФИФА приняла к сведению решение, принятое сегодня исполнительным комитетом WADA. ФИФА связывается с WADA и Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта (ASOIF), чтобы уточнить сферу действия решения относительно футбола", - пояснили в пресс-службе ФИФА.

В пресс-службе WADA ранее ТАСС сообщали, что решение WADA не будет распространяться на чемпионат Европы по футболу 2020 года. Также председатель комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор подчеркивал, что и в других видах спорта санкции не затронут чемпионаты Европы, кубки мира и прочие менее статусные международные старты, которые не подпадают под понятие "major event".

В понедельник Тейлор заявил, что на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре российские футболисты должны выступать в качестве команды нейтральных спортсменов в случае квалификации в финальную стадию турнира.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Реклама на ТАСС
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
РУСАДА продолжит тестировать спортсменов, несмотря на лишение статуса соответствия
Крейг Риди назвал национальное антидопинговое агентство единомышленником WADA в России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС