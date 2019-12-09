ФИФА уточнит у WADA границы действия санкций в отношении России

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) уточнит у Всемирного антидопингового агентства (WADA) границы действия санкций в отношении российского спорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФИФА.

В понедельник исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ.

"ФИФА приняла к сведению решение, принятое сегодня исполнительным комитетом WADA. ФИФА связывается с WADA и Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта (ASOIF), чтобы уточнить сферу действия решения относительно футбола", - пояснили в пресс-службе ФИФА.

В пресс-службе WADA ранее ТАСС сообщали, что решение WADA не будет распространяться на чемпионат Европы по футболу 2020 года. Также председатель комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор подчеркивал, что и в других видах спорта санкции не затронут чемпионаты Европы, кубки мира и прочие менее статусные международные старты, которые не подпадают под понятие "major event".

В понедельник Тейлор заявил, что на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре российские футболисты должны выступать в качестве команды нейтральных спортсменов в случае квалификации в финальную стадию турнира.