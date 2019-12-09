Ганус: РУСАДА не будет проходить дополнительный мониторинг WADA в течение четырех лет

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет проходить дополнительный мониторинг Всемирного антидопингового агентства (WADA) в течение четырех лет. Об этом журналистам рассказал генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

В понедельник исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

"Исполком WADA согласился с тем, что доказательства указывают на то, что работа РУСАДА эффективна в борьбе с допингом, а также в плане расследований. Исполком принял решение не проводить дополнительный надзор в ближайшие четыре года. РУСАДА сохранено, но техническое соответствие утеряно", - сказал Ганус.