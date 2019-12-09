Горшков: решение WADA дискредитационно, нужно добиваться справедливости в судах

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков считает, что решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта является дискредитационным. Об этом Горшков заявил ТАСС.

В понедельник исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Российским госслужащим, а также руководителям Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) запрещено посещать международные спортивные мероприятия. Также исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

"Решение явно дискредитационное. Сдаваться ни в коем случае нельзя - надо бороться, добиваться справедливости, и прежде всего нужно отстаивать интересы спортсменов. Для начала в CAS [Спортивном арбитражном суде], потом, возможно, и в гражданских судах", - сказал Горшков.

В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу в связи с изменениями в базе данных московской лаборатории, содержащей данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год.