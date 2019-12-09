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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

WADA известны имена 145 спортсменов с измененными допинг-пробами

Эти атлеты будут отстранены от участия в Олимпийских играх
Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства Джонатан Тэйлор EPA-EFE/LAURENT GILLIERON
Описание
Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства Джонатан Тэйлор
© EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

ЛОЗАННА /Швейцария/, 9 декабря. /ТАСС/. Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор заявил, что WADA известны имена 145 спортсменов, чьи данные в московской антидопинговой лаборатории подверглись изменению. Об этом Тэйлор сообщил на пресс-конференции.

В понедельник исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. В докладе комитета по соответствию WADA приведены факты об удалении данных 145 спортсменов из московской лаборатории.

"Да, мы знаем кто эти 145 спортсменов. Если они все еще выступают, то их участие в Олимпийских играх будет заблокировано", - сказал Тэйлор.

В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Позже комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому применить ряд санкций в отношении российского спорта.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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