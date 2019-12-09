Банька: решение WADA по российскому вопросу важно для будущего антидопинговой системы

ЛОЗАННА /Швейцария/, 9 декабря. /ТАСС/. Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) по российскому вопросу важно для будущего антидопинговой системы и доверия к WADA. Об этом на пресс-конференции заявил избранный президент WADA Витольд Банька.

В понедельник исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ.

"Сегодняшнее решение очень важно для будущего антидопинговой системы и доверия к WADA, - сказал Банька. - Очень важно, что рекомендации были одобрены всеми членами исполкома. Несколько дней назад вопрос обсуждался на заседании Специального комитета Европейского координационного совета по взаимодействию со Всемирным антидопинговым агентством (CAHAMA) и все, за исключением России, согласились с этими рекомендациями. Мы готовы применить санкции к тем, кто причастен к этим манипуляциям и дать возможность выступать чистым спортсменам".