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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

WADA: сборная России по футболу должна выступать на ЧМ-2022 без флага и гимна

При этом на отборочный турнир ограничения не будут распространяться
Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства Джонатан Тейлор EPA-EFE/LAURENT GILLIERON
Описание
Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства Джонатан Тейлор
© EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

ЛОЗАННА /Швейцария/, 9 декабря. /ТАСС/. Сборная России в случае попадания в финальную часть чемпионата мира 2022 года по футболу в Катаре должна выступать там в нейтральном статусе. Об этом на пресс-конференции заявил глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор.

"Если они квалифицируются, а я не знаю, произойдет ли это, это будет команда нейтральных спортсменов. Российского флага и представителей России там не будет", - сказал Тейлор. При этом глава комитета по соответствию WADA отметил, что сборная России сможет выступить в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года под флагом страны.

В понедельник исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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