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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

WADA может сократить наказание для РУСАДА в случае положительной динамики восстановления

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус считает, что необходимо менять лица, продвигающие неработающие подходы

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предусматривает возможность сокращения наказания для Российского антидопингового агентства (РУСАДА), если будет иметь место положительная динамика восстановления. Об этом журналистам рассказал генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

В понедельник члены исполкома WADA проголосовали за лишение статуса соответствия РУСАДА на четыре года.

"Критически важно менять подходы, "олдскульные" подходы неприемлемы. Нужно также менять лиц, которые эти подходы продвигают. Нам в спорте нужны новые лидеры, потому что иначе мы можем лишиться наших спортсменов. Предусмотрена возможность сокращения наказания, если будет найдена положительная динамика", - сказал Ганус.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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