WADA может сократить наказание для РУСАДА в случае положительной динамики восстановления

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предусматривает возможность сокращения наказания для Российского антидопингового агентства (РУСАДА), если будет иметь место положительная динамика восстановления. Об этом журналистам рассказал генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

В понедельник члены исполкома WADA проголосовали за лишение статуса соответствия РУСАДА на четыре года.

"Критически важно менять подходы, "олдскульные" подходы неприемлемы. Нужно также менять лиц, которые эти подходы продвигают. Нам в спорте нужны новые лидеры, потому что иначе мы можем лишиться наших спортсменов. Предусмотрена возможность сокращения наказания, если будет найдена положительная динамика", - сказал Ганус.