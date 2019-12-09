ЛОЗАННА /Швейцария/, 9 декабря. /ТАСС/. Сборная России сможет принять участие в юношеских Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в швейцарской Лозанне. Об этом на пресс-конференции заявил глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор.

В понедельник члены исполкома WADA проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

"Сборная России выступит на юношеских Олимпийских играх 2020 года, потому что мы еще не успеем завершить процесс внедрения решений исполкома", - сказал Тэйлор.

Юношеские Олимпийские игры пройдут в Лозанне с 9 по 22 января 2020 года.