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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

WADA уверено, что выиграет дело по рассмотрению апелляции на решение по РУСАДА

У РУСАДА есть 21 день на подачу апелляции

ЛОЗАННА /Швейцария/, 9 декабря. /ТАСС/. Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) уверены, что в случае подачи апелляции на решение по Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) Спортивный арбитражный суд (CAS) встанет на сторону WADA. Об этом на пресс-конференции заявил глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тэйлор.

В понедельник члены исполкома WADA проголосовали за лишение статуса соответствия РУСАДА, лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. У РУСАДА есть 21 день на подачу апелляции, решение по которой будет принимать CAS.

"Нет, я так не думаю [что решение будет не в пользу WADA]", - сказал Тэйлор.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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