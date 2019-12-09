WADA уверено, что выиграет дело по рассмотрению апелляции на решение по РУСАДА

ЛОЗАННА /Швейцария/, 9 декабря. /ТАСС/. Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) уверены, что в случае подачи апелляции на решение по Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) Спортивный арбитражный суд (CAS) встанет на сторону WADA. Об этом на пресс-конференции заявил глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тэйлор.

В понедельник члены исполкома WADA проголосовали за лишение статуса соответствия РУСАДА, лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. У РУСАДА есть 21 день на подачу апелляции, решение по которой будет принимать CAS.

"Нет, я так не думаю [что решение будет не в пользу WADA]", - сказал Тэйлор.