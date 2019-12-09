Международный паралимпийский комитет признал решение WADA о санкциях в отношении России

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) признал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта. Об этом сообщает пресс-служба МПК.

В понедельник члены исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства, лишение России права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

"МПК признает сегодняшнее решение исполкома WADA. Ответственные за манипулирование данными московской лаборатории до того, как они были переданы WADA, похоже, сделали все возможное, чтобы подорвать принципы честного и чистого спорта, принципы, которые поддерживает и придерживается весь остальной спортивный мир, - говорится в релизе. - В соответствии с международным стандартом WADA по соблюдению кодекса подписавшими сторонами, любые последствия вступают в силу только после окончательного решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Поэтому МПК не может предпринимать действий по этому вопросу до тех пор, пока не будет принято окончательное решение".

"Как только окончательное решение будет принято, оно будет юридически обязательным для всех видов спорта и органов, подписавших Всемирный антидопинговый кодекс, и должно быть признано и обеспечено всеми подписавшими его сторонами. Это относится и к МПК", - сообщается в заявлении.

У РУСАДА есть 21 день на подачу апелляции, решение по которой будет принимать Спортивный арбитражный суд (CAS), в таком случае санкции со стороны WADA вступят в силу после окончательного решения CAS.