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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Прыгун в воду Кузнецов не исключает возможности выступления под нейтральным флагом на ОИ

Согласно решению исполкома WADA, спортсмены страны не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под национальным флагом

ТАСС, 9 декабря. Российский прыгун в воду, серебряный призер Олимпиады 2012 года Евгений Кузнецов не исключает возможности участия в Играх-2020 под нейтральным флагом, после решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о применении санкций к российскому спорту. Об этом ТАСС сообщила в понедельник его тренер Валентина Решетняк.

Согласно решению исполкома WADA, Россия на четыре года лишается права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, спортсмены страны не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под национальным флагом.

"С сентября мы готовимся к Олимпиаде. Если России придется выступать под нейтральным флагом, то, конечно, мы поедем. Столько лет отдано виду спорта, столько потрачено здоровья. Мы уже с ним говорили на эту тему, если вдруг будет такое решение, то он согласен поехать под нейтральным флагом", - сказала Решетняк.

Вместе с тем тренер ожидает решения Спортивного арбитражного суда (CAS) и убеждена, что по каждому виду спорта, по каждому спортсмену будет приниматься отдельное решение. Она напомнила, что на прошлых Олимпийских играх "было то же самое, но мы приехали в Рио и уже жили в Олимпийской деревне, и потом прыгунам в воду сказали, что они допущены".

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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