Лисин не видит трагедии в том, что россияне не будут выступать под флагом страны

МОСКВА, 9 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) Владимир Лисин считает, что не стоит делать трагедии из того, что после решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены на международных соревнованиях будут выступать в нейтральном статусе. Такое мнение Лисин высказал ТАСС.

В понедельник исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ.

"Российские спортсмены будут выступать везде, просто на Олимпиадах и чемпионатах мира выступят под нейтральным флагом. Ситуация неприятная, но не настолько, чтобы делать из нее трагедию. Выступят атлеты под нейтральным флагом, но мы же из-за этого от них не откажемся, и так поймем, что на пьедестале россиянин", - сказал Лисин.

"Наверное, не очень приятно, что не будет российского символа, но победа от этого меньше не станет. Спортсменов, которые пострадали без вины, думаю, наоборот будут поддерживать еще больше", - добавил он.

Санкции WADA будут действовать четыре года. "Наказания ожидали все, никто не сомневался в том, что оно будет. Оценивать степень справедливости решения я не могу, нет для этого оснований и данных. Если у кого-то есть правовые аргументы, что решение неправильное, то он должен идти в суд, но только имея эти аргументы", - подчеркнул он.