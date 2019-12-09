Ганус считает нулевыми перспективы опротестовать решение исполкома WADA

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус назвал нулевыми перспективы опротестовать решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России. Об этом он рассказал журналистам.

В понедельник исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Российским госслужащим, а также руководителям Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) запрещено посещать международные спортивные мероприятия. Также исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

"Состоится наблюдательный совет [РУСАДА], на котором, скорее всего, будет принято решение. Во исполнение этого решения мы обеспечим этот процесс [подачи апелляции]. Моя позиция по перспективам дела - этих перспектив нет. Слушания в CAS [Спортивном арбитражном суде] будут публичными, весь мир увидит доводы и аргументы", - сказал Ганус.

РУСАДА может оспорить решение WADA в течение 21 дня. Если РУСАДА откажется подавать апелляцию, это могут сделать руководители Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР), а также главы международных спортивных федераций.