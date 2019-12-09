{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Ганус считает нулевыми перспективы опротестовать решение исполкома WADA

РУСАДА может оспорить решение WADA в течение 21 дня

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус назвал нулевыми перспективы опротестовать решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России. Об этом он рассказал журналистам.

В понедельник исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Российским госслужащим, а также руководителям Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) запрещено посещать международные спортивные мероприятия. Также исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

"Состоится наблюдательный совет [РУСАДА], на котором, скорее всего, будет принято решение. Во исполнение этого решения мы обеспечим этот процесс [подачи апелляции]. Моя позиция по перспективам дела - этих перспектив нет. Слушания в CAS [Спортивном арбитражном суде] будут публичными, весь мир увидит доводы и аргументы", - сказал Ганус.

РУСАДА может оспорить решение WADA в течение 21 дня. Если РУСАДА откажется подавать апелляцию, это могут сделать руководители Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР), а также главы международных спортивных федераций.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Наибольшее количество концертов в 2019 году прошло на стадионах ФК "Спартак" и "Динамо"
"Открытие-Арена" и "ВТБ-Арена" приняли по три концерта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС