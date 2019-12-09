WADA не уверено, что санкции в отношении России вступят в силу до Олимпиады-2020

ЛОЗАННА /Швейцария/, 9 декабря. /ТАСС/. Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) не уверены, что санкции в отношении российского спорта успеют вступить в силу до летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом на пресс-конференции заявил глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор.

В понедельник члены исполкома WADA проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

"Я не могу быть уверен, что решение будет принято до Олимпийских игр в Токио. Так что если решение будет принято после Олимпиады в Токио, то оно будет распространено на Игры в Париже 2024 года", - сказал Тейлор.

РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня. Если РУСАДА откажется подавать апелляцию, это могут сделать руководители Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР), а также главы международных спортивных федераций.

Олимпиада в Токио состоится с 24 июля по 9 августа 2020 года.