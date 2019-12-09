РУСАДА и ОКР должны подготовить план допинг-тестирований спортсменов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) совместно с Олимпийским комитетом России (ОКР) должны совместно определить план допинг-тестирований спортсменов. Об этом журналистам рассказал генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

В понедельник члены исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства, лишение России права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

"Нам сейчас нужно собраться с Олимпийским комитетом России и определить процесс доведения спортсменов до выступления на Олимпийских играх [в Токио]. Это будет предполагать определенное количество тестирований по определенным стандартам", - сказал Ганус.

В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Позже комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому применить ряд санкций в отношении российского спорта.