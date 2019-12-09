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Футбол в России

До 25% матчей РПЛ в сезоне-2019/20 будут показаны на общедоступном телевидении

По состоянию на 15-й тур чемпионата России на общедоступном телевидении уже было показано 24 матча премьер-лиги
Описание
© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Количество матчей чемпионата России по футболу, которые транслируются на общедоступном телевидении, к концу сезона может достигнуть 25% (60 из 240) от общего числа игр. Об этом говорится в третьем ежегодном "Комплексном исследовании экономики российского футбола", подготовленном Российской премьер-лигой (РПЛ) совместно с компанией PwC.

"Одним из приоритетных в ближайшей перспективе направлений для лиги является развитие платного сегмента трансляций, - говорится в исследовании PwC. - Канал "Матч Премьер" доступен у всех кабельных и спутниковых операторов, на сайтах субходинга "Матч" и в приложении "Матч!". Кроме того, онлайн-плейер канала размещен на сайтах девяти информационных партнеров и девяти клубов РПЛ".

"В связи с этим РПЛ и "Матч" как основной вещатель утвердили с сезона-2018/2019: все клубы РПЛ делятся на две категории ("А" и "Б") и имеют определенные ограничения по количеству показов, - отмечается в документе. - Так, "Матч ТВ" транслирует 10 игр команд "А" между собой, 11 встреч "А" с "Б" и 39 встреч - "Б" с "Б". При этом если один матч клубов категории "А" был показан на федеральном канале, то ответная игра этих команд на общедоступном канале уже не транслируется. Согласно условиям соглашения, количество матчей в федеральном эфире в сезоне-2019/2020 может варьироваться от 45 до 60".

В материалах, подготовленных компанией, также говорится о том, что по состоянию на 15-й тур чемпионата России на общедоступном телевидении уже было показано 24 матча премьер-лиги. Для сравнения, с сезона-2012/13 по сезон-2015/16 количество матчей колебалось от 30 до 33 игр. В сезоне-2016/17 это число достигло отметки в 98 матчей, после чего произошел спад - 84 игры в сезоне-2017/18 и 60 матчей в сезоне-2018/19.

При этом среднее количество абонентов канала "Матч Премьер", который показывает игры чемпионата России в полном объеме, возросло к августу 2019 года по сравнению с августом 2018-го с 415 тыс. до 498 тыс. пользователей.

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Российский футбол
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