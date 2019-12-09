{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

МОК поддержал решение WADA о санкциях в отношении российского спорта

В понедельник члены исполкома WADA проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 9 декабря. Представители олимпийского движения поддержали решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта. Об этом говорится в заявлении Международного олимпийского комитета (МОК).

На эту тему
WADA лишило Россию права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира

В понедельник исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. В докладе комитета по соответствию WADA утверждается, что работа РУСАДА по борьбе с допингом в российском спорте была эффективной, российское агентство плодотворно работало с другими антидопинговыми организациями, в том числе по вопросам расследования допинговых дел на территории России. РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.

"Представители олимпийского движения сегодня поддержали единогласное решение исполнительного комитета WADA, которое соответствует заявлению, сделанному исполкомом МОК и одобренному олимпийским саммитом", - говорится в сообщении.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации применить санкции к российскому спорту. На следующий день МОК сделал заявление, в котором выступил за участие чистых российских спортсменов в соревнованиях и призвал к санкциям в отношении виновных в изменении данных московской лаборатории.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Реклама на ТАСС
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Колобков: обвинения WADA на основании базы данных Родченкова незаконны
В отчете WADA cравнивалась база Родченкова, полученная из неизвестных источников, и данные московской лаборатории, полученные в январе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС