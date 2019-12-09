МОК поддержал решение WADA о санкциях в отношении российского спорта

ТАСС, 9 декабря. Представители олимпийского движения поддержали решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта. Об этом говорится в заявлении Международного олимпийского комитета (МОК).

В понедельник исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. В докладе комитета по соответствию WADA утверждается, что работа РУСАДА по борьбе с допингом в российском спорте была эффективной, российское агентство плодотворно работало с другими антидопинговыми организациями, в том числе по вопросам расследования допинговых дел на территории России. РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.

"Представители олимпийского движения сегодня поддержали единогласное решение исполнительного комитета WADA, которое соответствует заявлению, сделанному исполкомом МОК и одобренному олимпийским саммитом", - говорится в сообщении.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации применить санкции к российскому спорту. На следующий день МОК сделал заявление, в котором выступил за участие чистых российских спортсменов в соревнованиях и призвал к санкциям в отношении виновных в изменении данных московской лаборатории.