"Зенит" является лидером среди клубов РПЛ по числу подписчиков в социальных сетях

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" занимает первое место среди клубов, выступающих в чемпионате России по футболу, по числу подписчиков в социальных сетях. Об этом говорится в третьем ежегодном "Комплексном исследовании экономики российского футбола", подготовленном Российской премьер-лигой (РПЛ) совместно с компанией PwC.

На аккаунты сине-бело-голубых в социальных сетях "Вконтакте", Instagram, Twitter, YouTube и Facebook по состоянию на 5 декабря 2019 года суммарно подписаны 3,988 млн человек. В тройку лидеров по этому показателю входят "Спартак" (3,164 млн) и ЦСКА (2,499 млн). Самые низкие показатели в этой сфере имеют дебютанты премьер-лиги "Тамбов" и "Сочи" - на их страницы в социальных сетях подписаны 41 тыс. и 31 тыс. человек соответственно.

Самыми популярными социальными сетями среди клубов РПЛ являются "Вконтакте", Instagram, Twitter и YouTube - в них представлены все 16 команд - участниц высшего дивизиона российского футбола. Собственные аккаунты в Facebook имеют 14 клубов, в "Одноклассниках" представлены девять из них, в Telegram - шесть. Собственные приложения для устройств под управлением iOS и Android имеют три клуба. Также у трех команд есть аккаунты в приложении TikTok. Единственным клубом премьер-лиги, у которого есть аккаунт в Snapchat, является "Зенит".

Клуб из Санкт-Петербурга после 19 туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков. Отрыв от занимающего второе место "Краснодара" составляет 10 очков. Места с третьего по пятое занимают "Ростов", ЦСКА и "Локомотив", набравшие по 34 очка.