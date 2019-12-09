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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

РУСАДА продолжит тестировать спортсменов, несмотря на лишение статуса соответствия

Крейг Риди назвал национальное антидопинговое агентство единомышленником WADA в России

ЛОЗАННА /Швейцария/, 9 декабря. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжить проводить тестирование российских спортсменов после лишения статуса соответствия. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди по итогам заседания исполкома организации.

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"РУСАДА продолжит тестировать российских спортсменов в России, - сказал Риди. - Законность такой ситуации заключается в том, что мы имеем дело с нашим единомышленником в России".

"Мы хотим, чтобы РУСАДА продолжало работать так же хорошо, как сейчас", - добавил он.

В понедельник исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия РУСАДА. Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. В докладе комитета по соответствию WADA утверждается, что работа РУСАДА по борьбе с допингом в российском спорте была эффективной, российское агентство плодотворно работало с другими антидопинговыми организациями, в том числе по вопросам расследования допинговых дел на территории России.

Теги
Риди, КрейгВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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