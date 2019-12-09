FIVB не будет комментировать решение WADA до окончания всех судебных процессов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Международная федерация волейбола (FIVB) не будет комментировать решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта до полного окончания судебных разбирательств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FIVB.

В понедельник исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня. Если РУСАДА откажется подавать апелляцию, это могут сделать руководители Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР), а также главы международных спортивных федераций.

"FIVB не будет комментировать ситуацию с соблюдением требований РУСАДА до завершения полного судебного процесса, включая все апелляции", - говорится в сообщении.