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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

FIVB не будет комментировать решение WADA до окончания всех судебных процессов

Международная федерация волейбола планирует дождаться завершения рассмотрения апелляций

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Международная федерация волейбола (FIVB) не будет комментировать решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта до полного окончания судебных разбирательств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FIVB.

В понедельник исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня. Если РУСАДА откажется подавать апелляцию, это могут сделать руководители Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР), а также главы международных спортивных федераций.

"FIVB не будет комментировать ситуацию с соблюдением требований РУСАДА до завершения полного судебного процесса, включая все апелляции", - говорится в сообщении.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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