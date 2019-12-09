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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Вице-президент РССС: решение WADA вряд ли коснется Универсиады-2023

По мнению Евгения Шурманова, ни одна страна сейчас не возьмется за организацию такого крупного меропрития

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России вряд ли коснутся проведения в Екатеринбурге летней Универсиады в 2023 году. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Евгений Шурманов.

В понедельник исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

"Думаю, что санкции WADA вряд ли коснутся летней Универсиады-2023 в Екатеринбурге, решение о проведении которой было принято еще в начале лета. На носу 2020 год, ни одна страна не возьмется сейчас за организацию такого масштабного события, учитывая все этапы подготовки. Кроме того, WADA не говорит о студенческом спорте, и я ни разу не слышал о претензиях организации к Универсиадам вообще и Международной федерации университетского спорта (FISU) в частности", - сказал он.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2018 года на исполкоме FISU. Россия примет летнюю Универсиаду второй раз. В предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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