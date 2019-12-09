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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Россия должна будет возместить WADA не менее $2 млн за расследование по базе лаборатории

По словам главы отдела расследований WADA Гюнтера Янгера, итоговая сумма будет известна после окончания дела

ЛОЗАННА /Швейцария/, 9 декабря. /ТАСС/. Российская сторона должна будет возместить расходы Всемирного антидопингового агентства (WADA) в размере около $2 млн за расследование по базе данных московской антидопинговой лаборатории. Об этом ТАСС сообщил глава отдела расследований WADA Гюнтер Янгер.

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Первое расследование WADA начало в 2014 году, это произошло в связи с нарушениями в российской легкой атлетике. После этого организация с помощью комиссии Ричарда Макларена расследовала показания бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В понедельник исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ.

"России необходимо покрыть все расходы, связанные с расследованием и криминалистическим анализом. Сколько это будет, можно будет сказать после окончания дела. Сейчас мы приближаемся к сумме в два миллиона долларов", - сказал Янгер.

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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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