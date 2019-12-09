WADA выявило 14 положительных проб после проверки части данных из московской лаборатории

ЛОЗАННА /Швейцария/, 9 декабря. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнаружило 14 положительных допинг-проб после проверки первой части данных, полученных из московской лаборатории. Об этом ТАСС сообщил глава отдела расследований WADA Гюнтер Янгер.

В понедельник исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Всего под подозрение попали 298 человек, однако WADA пока проверяет информацию только по 153 спортсменам, поскольку по остальным 145 делам данные были удалены или искажены.

"Да, мы уже начали анализировать пробы, вывезенные из московской лаборатории, в соответствии с нашей программой перепроверки. Анализ мы начали с наиболее подозрительных проб, всего их около 90. Сейчас мы уже выявили 14 положительных проб", - сказал Янгер.

В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Позже комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому применить ряд санкций в отношении российского спорта.