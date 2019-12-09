Колобков: у WADA нет вопросов к антидопинговой работе в России

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не имеет вопросов к антидопинговой работе в России. Об этом на пресс-конференции в понедельник заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Вопросов к нашей антидопинговой работе нет. Около 9000 проб берется ежегодно, никаких вопросов у WADA к нашей работе со спортсменами не возникает. Возможно, будут дополнительные тестирования. Все тестируются, и будущие участники не меньше, а даже больше, количество положительных проб соответствует другим странам", - сказал Колобков.

В ноябре комитет по соответствию WADA по итогам расследования пришел к выводу, что Россия проводила манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории для сокрытия допинговых нарушений. В понедельник исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу и принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. При этом РУСАДА продолжит свою деятельность в полном объеме.