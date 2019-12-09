Глава комитета Думы призвал наказать чиновников, виновных в ситуации с претензиями WADA

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Все должностные лица, действия которых привели к ущемлению интересов российских спортсменов, должны быть привлечены к ответственности. Об этом в понедельник заявил журналистам глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, комментируя решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).

"Конечно, пинг-понг в принятии решений между Минспорта и Олимпийским комитетом, Паралимпийским комитетом и РУСАДА, он просто неприемлем, - отметил Дегтярев. - Уже пора наказывать тех, кто не довел дело до конца в отстаивании интересов наших спортсменов". "Главные пострадавшие - это целое поколение молодых спортсменов, которые практически лишаются надежды на то, чтобы получить золотую медаль и послушать гимн родной страны на пьедестале. Вот за это должны отвечать конкретные люди", - добавил он, подчеркнув, что "ответственные должны быть наказаны".

Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи подготовит проект заявления палаты о недопустимости коллективной ответственности российских спортсменов и презумпции их виновности, добавил Дегтярев.

"Мы в комитете по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи инициируем постановление и заявление Госдумы по этому вопросу", - сказал парламентарий, напомнив, что в 2017 году подобное заявление Дума "принимала после того, как были поражены в правах российские спортсмены и была применена коллективная ответственность к олимпийской сборной РФ".

"Основным посылом будет, во-первых, то, что нельзя дважды наказывать одну страну за одно и то же правонарушение (вы помните, мы уже были наказаны в 2016 году), во-вторых, нельзя применять метод коллективной ответственности", - уточнил он, отвечая на вопрос ТАСС. "И ни в коем случае мы не приемлем презумпцию виновности", - подчеркнул Дегтярев.

В понедельник члены исполкома WADA проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.