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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Колобков: Россия сделала все возможное при сотрудничестве с экспертами WADA

Министр спорта РФ сообщил, что были выполнены те критические требования WADA, которые увеличивались каждый раз в рамках дорожной карты
Министр спорта РФ Павел Колобков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российская сторона приложила все усилия при сотрудничестве с экспертами Всемирного антидопингового агентства (WADA) в разрешении ситуации с допингом в российском спорте. Об этом на пресс-конференции сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

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В понедельник исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ.

"Было сделано все возможное, чтобы эту ситуацию разрешить. Кроме того, были исполнены те критические требования WADA, которые увеличивались каждый раз в рамках дорожной карты, были новые решения, истребовались новые документы. Мы сделали все возможное, все необходимое, все, что от нас зависит, чтобы ситуация закончилась всеобщим благом, в том числе и для наших спортсменов", - сказал Колобков.

В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Позже комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому применить ряд санкций в отношении российского спорта.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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