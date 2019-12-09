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Формула-1

АНО "Росгонки": юридическая возможность переноса Гран-при России "Формулы-1" отсутствует

Гран-при России в Сочи проводится с 2014 года
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Вероятность переноса российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в другую страну отсутствует. Об этом ТАСС заявил генеральный директор АНО "Росгонки" Алексей Титов.

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В понедельник члены исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.

"Есть достаточно приличный набор юридических моментов, которые позволят успешно бороться с представленными санкциями. Начиная от сроков финального принятия решений, это быстро никто не примет, - сказал Титов. - Потом, контракт на проведение Гран-при России подписан в 2010 году, задолго до расследуемых WADA обстоятельств, и действует до 2025 года".

"Даже если после апелляции формулировки WADA по вопросам отзыва проведения крупного мероприятия при условии того, что это юридически и практически возможно, останутся прежними и будут относиться к Гран-при России, то отсутствует юридическая и техническая возможность вывода и переназначения этапа в другую страну", - добавил Титов.

Гран-при России в Сочи проводится с 2014 года.

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