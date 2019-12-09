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Шахматные турниры

Дворкович: шахматная олимпиада и другие запланированные в РФ турниры не будут перенесены

Президент Международной федерации шахмат считает, что нет оснований для переноса соревнований
Президент Международной федерации шахмат Аркадий Дворкович Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент Международной федерации шахмат Аркадий Дворкович
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Шахматные олимпиада, паралимпиада и другие запланированные в России турниры не будут перенесены, а пройдут в запланированные сроки. Об этом ТАСС заявил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня. Если РУСАДА откажется подавать апелляцию, это могут сделать руководители Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР), а также главы международных спортивных федераций.

"С декабря по август в России запланированы несколько крупнейших международных соревнований, в том числе чемпионат мира по рапиду и блицу, Владивосток примет половину матча за женскую шахматную корону, Всемирные шахматные олимпиада и паралимпиада. Я говорю официально: все запланированные FIDE турниры пройдут в России, - сказал Дворкович. - С юридической, технической точки зрения нет оснований для переноса этих соревнований из России. Контракты все подписаны, спонсоры определены, уже инвестированы ресурсы в организацию и проведение".

Церемония открытия Всемирной шахматной олимпиады, первая в истории Шахматная паралимпиада, конгресс и генеральная ассамблея FIDE пройдут в Ханты-Мансийске, основной турнир - в Москве. Церемония открытия пройдет 29 июля, паралимпиада - с 30 июля по 4 августа, основной турнир - 6-17 августа. Турнир претендентов среди мужчин пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля. Матч за шахматную корону у женщин, в котором сыграют китаянка Цзюй Вэньцзюнь и россиянка Александра Горячкина, пройдет с 4 по 24 января в Шанхае и во Владивостоке, чемпионат мира по рапиду и блицу среди мужчин пройдет с 26 по 30 декабря 2019 года в Москве.

Дворкович также подчеркнул, что FIDE не испытывает никаких сложностей с WADA. "Несмотря на то, что у нас нет никаких проблем с допингом, на всех крупных соревнованиях шахматисты сдают допинг-тесты, и к нам со стороны WADA претензий нет", - добавил глава FIDE.

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Шахматные турниры
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