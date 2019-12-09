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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Колобков: обвинения WADA на основании базы данных Родченкова незаконны

В отчете WADA cравнивалась база Родченкова, полученная из неизвестных источников, и данные московской лаборатории, полученные в январе
Министр спорта РФ Павел Колобков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Обвинения Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта на основании базы данных московской лаборатории (LIMS), копию которой предоставил Григорий Родченков, являются незаконными. Об этом на пресс-конференции сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

Следователи WADA по итогам проверки базы московской лаборатории (LIMS) сделали вывод о том, что с 2016 года по начало 2019 года с ней проводились манипуляции с целью скрыть возможные нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами за период с 2012 по 2015 год. Он был основан на расследовании комиссии Ричарда Макларена о допинге в российском спорте от 2016 года и строился на "LIMS Осведомителя" - копии базы данных, которую Родченков вывез при побеге из России в США.

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"[В отчете WADA] cравнивалась база LIMS Родченкова, полученная из неизвестных источников [и данные московской лаборатории, полученные в январе], есть сами пробирки - мы передали 4 тысячи баночек, о них пока тоже ничего не сказано. Возможно, в ближайшее время они это исследуют и об этом будет сказано. LIMS не была опечатана, лаборатория работала, проводились анализы на кровь, она обновлялась, какие-то вещи корректировались. Не секрет, что эта база была сделана на коленке предыдущими руководителями лаборатории, поэтому нельзя сравнивать это с базой данных в принципе - она незаконная", - сказал Колобков.

"На ее основании были предъявлены обвинения, вы можете себе это представить? Получена кем-то сворованная база, откуда она взята, непонятно. Следственный комитет и наши эксперты запрашивали по этой базе всю необходимую информацию - почему WADA считает ее аутентичной? Надеюсь, она будет представлена, чтобы определить, на каком основании были сделаны выводы", - добавил министр спорта РФ.

В понедельник члены исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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