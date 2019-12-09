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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Кубанские паралимпийцы считают, что российские спортсмены будут узнаваемы и без флага

На Паралимпийских играх в Токио Кубань представят 25 спортсменов

КРАСНОДАР, 9 декабря. /ТАСС/. Кубанские спортсмены-паралимпийцы намерены выступить на предстоящих Играх в Токио под нейтральным флагом и считают, что несмотря на отсутствие возможности выступать под флагом страны, российские спортсмены все равно будут узнаваемыми. Об этом ТАСС в понедельник заявил руководитель Краснодарского краевого центра паралимпийской подготовки Геннадий Литвинов.

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В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. Представители олимпийского движения поддержали решение исполкома Всемирного антидопингового агентства. РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.

"Обидно за ребят, за их труд. Но мы будем бороться, чтобы ребята имели возможность выступить на Паралимпийских играх пусть не под флагом России, а под личным именем, это тоже дорогого стоит, по крайней мере, все узнают, что это русские спортсмены", - сказал Литвинов.

Он пояснил, что ранее Паралимпийский комитет России определил 25 кубанских спортсменов для участия в Играх в Токио, семеро из которых уже получили лицензии на предстоящие соревнования. "Это [лишение флага РФ на международных стартах] трагедия для каждого отдельного спортсмена. Это общенациональная трагедия, но это ожидаемые были вещи", - резюмировал Литвинов.

В министерстве спорта Краснодарского края ТАСС сообщили, что для участия в предстоящих Олимпийских играх в регионе готовились порядка 20-25 спортсменов.

Олимпиада в Токио состоится с 24 июля по 9 августа 2020 года, с 25 августа по 6 сентября здесь же пройдут Паралимпийские игры.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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