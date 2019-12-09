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Толстой призвал бойкотировать Олимпиаду 2020 года

Вице-спикер также считает, что России необходимо организовывать свои спортивные первенства
Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что России необходимо организовывать свои спортивные первенства, бойкотируя летнюю Олимпиаду в Токио 2020 года. Такое мнение он выразил в понедельник в программе "Время покажет" на Первом канале.

"Ехать никуда не надо. Надо организовывать свои соревнования, и надо создавать условия для того, чтобы эти четыре года не пропали даром для наших олимпийцев, - сказал он. - И пока наша страна не займет жесткую позицию в этом вопросе, мне кажется, что понимания со стороны функционеров WADA [не будет]".

Вице-спикер пояснил, что под "жесткой позицией" подразумевает бойкотирование Олимпиады 2020 года в Токио. "Я считаю, что жесткая позиция - это бойкот, это отсутствие команды России на Олимпиаде", - добавил он.

В ноябре комитет по соответствию WADA по итогам расследования пришел к выводу, что Россия проводила манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории для сокрытия допинговых нарушений. В результате комитет рекомендовал исполкому WADA вновь признать РУСАДА не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта: на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на главных международных соревнованиях под флагом страны, запретить проводить крупные турниры на территории РФ, исключить российских чиновников из состава представителей международных федераций и запретить им посещать соревнования. В итоге 9 декабря исполком одобрил все рекомендации.

Теги
РоссияТолстой, Петр ОлеговичОлимпиада-2020 в ТокиоВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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