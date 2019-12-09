Поздняков: санкции WADA в отношении России носят неадекватный и чрезмерный характер

В понедельник члены исполкома WADA проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

"Санкции носят неадекватный и чрезмерный характер. Убеждены, что российские спортсмены должны поехать на Игры [в Токио] в составе команды ОКР, как гласит Олимпийская хартия. Мы сделаем все, чтобы российские спортсмены выступили в Токио под флагом России. В рекомендации WADA не содержится никаких обвинений в адрес Паралимпийского комитета России (ПКР) и ОКР, тем не менее последствия ущемляют права членов ОКР и ПКР", - сказал Поздняков.

"Предложенные ограничения и их последствия ударят по международным федерациям. Мы против требований ограничительного характера в отношении чистых российских спортсменов. Атлеты, которые в чистой борьбе завоевали право соревноваться, должны делать это так, как их соперники, однако [таким] решением они лишены этого права", - добавил глава ОКР.

"Наказание без доказательств, похоже, стало новым форматом санкций в спорте. После решения наблюдательного совета [РУСАДА] состоится исполком ОКР, по его итогам мы сформируем нашу позицию. ОКР является частью олимпийского движения, позиция с прошлой встречи не изменилась. Мы исходим из того, что прописано в Олимпийской хартии", - заключил Поздняков.

Решение о подаче апелляции РУСАДА будет принято наблюдательным советом организации, заседание которого пройдет в течение 10 дней. РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня. Если РУСАДА откажется подавать апелляцию, это могут сделать руководители ОКР и ПКР, а также главы международных спортивных федераций.